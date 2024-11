“Unibank”ın biznes sahibləri üçün kampaniyası davam edir

“Unibank”ın biznes sahibləri üçün 0 % komissiyalı kampaniyası davam edir. Kampaniya çərçivəsində sahibkarlar üçün əksər xidmətlər komissiyasız, biznes və əmək haqqı kartları isə pulsuz olub.

Dekabrın 15-dək “Unibank”da onlayn hesab açan biznes sahiblərini 3 ay ərzində bu möhtəşəm fürsətlər gözləyir:

- Ölkədaxili istənilən pul köçürmələri (AZN-lə) – komissiyasız;

- Əmək haqqı köçürmələri -komissiyasız;

- 3 illik biznes kart – pulsuz;

- Əmək haqqı kartları – pulsuz;

- POS- terminala qoşulma- pulsuz;

- POS-terminalın aylıq xidmət haqqı – pulsuz;

- POS- terminal üçün depozit məbləği- 0 AZN.

Kampaniyadan faydalanmaq üçün elə indi Unibankda onlayn hesab (https://hesab.unibank.az/ ) aça bilərsiniz.

Məhsul və xidmətlərdə rəqəmsallaşmanı əsas götürən Unibank, hazırda biznes sahiblərinə çoxsaylı onlayn bank məhsul və xidmətləri təklif edir.Banka gəlmədən onlayn hesab açmaq, onlayn əmək haqqı layihəsinə qoşulmaq, tranş kredit xəttindən onlayn istifadə etmək, onlayn formada İB və MB qoşulmaq, onlayn overdraft kreditlərindən faydalanmaq biznes sahiblərinə istədikləri yerdə və istədikləri vaxt keyfiyyətli onlayn bank xidməti ilə təmin olunmaq imkanı yaradır.

“Unibank”ın digər biznes məhsul və xidmətlərindənfiliallarda istifadə etmək istəsəniz, həftəiçi saat 09.00-dan 17.00-dək “Qara Qarayev”, 16 saylı, “Dərnəgül”, “Yasamal”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Əhmədli”, “Rəqəmsal”, “Əcəmi” filialları, “Unibank- biznes mərkəzi”, “Sədərək” Biznes Mərkəzi” eləcə də “Unibank”ın bölgə filialları xidmətinizdədir. Bankın biznes məhsul və xidmətləri haqqında ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan və bankın saytından (https://www.unibank.az/az/corporate/index) əldə etmək olar.

Unibank- Sənin Bankın!

