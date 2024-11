UEFA Millətlər Liqasının İsveç - Azərbaycan oyununa start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, C Liqasının I qrupunun görüşü “Stroberri Arena"da keçirilir.

Qarşılaşmanı polşalı FIFA referisi Pavel Raçkovski idarə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.