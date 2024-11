FIFA Türkiyənin “Pendikspor” klubuna transfer qadağası tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarın səbəbi klubun külli miqdarda borcunun olmasıdır. Nəticədə, Türkiyənin I Liqasında çıxış edən “Pendikspor” 2026-cı ilin yayına qədər yeni futbolçuların transferini həyata keçirə bilməyəcək.

Xatırladaq ki, hazırda “Pendikspor” turnir cədvəlində 17 xalla 13-cü pillədə yer alır.

