Rusiyanın bir sıra şəhərlərindəki iri supermarketlərin rəflərində toyuq əti tapılmır.

Metbuat.az bu barədə Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, toyuq əti qıtlığından Yekaterinburq, Çelyabinsk, Samara və Ulyanovsk şəhərlərinin sakinləri şikayət edir.

