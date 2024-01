Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Milad bayramı münasibətilə Azərbaycanın xristian icmasını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Birinci vitse-prezidentin rəsmi instaqram səhifəsində etdiyi paylaşımda qeyd olunub:

"Milad bayramı münasibətilə Azərbaycanın xristian icmasını səmimi-qəlbdən təbrik edir, bütün həmvətənlərimizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram".

