Namizədliyi irəli sürülənlərin sayı açıqlandı

Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyini irəli sürülənlərin sayı 17 nəfərdir. onlardan 7 nəfər tələb olunan sənədləri artıq MSK-ya təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov jurnalistkərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, onlardan 3 nəfərin artıq namizdəliyi təsdiqlənib.

"4 nəfərin sənədlərinə isə MSK-nın qarşıdakı günlərdə keçirilən iclaslarında baxılacaq. Bu sənədlər yoxlanmalıdır və ardıcıllıq var ki, o gözlənilməlidir”,- deyə M.Pənahov əlavə edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda fevralın 7-də prezident seçkiləri keçiriləcək.

