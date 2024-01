Elza Flora ilə efirdə dalaşdı - VİDEO

ARB-də bu gün efirə gedən "Elgizlə izlə" verlişində qalmaqal baş verib.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə Xalq artisti Flora Kərimova ilə Əməkdar artist Elza Seyidcahan üz-üzə gəlib. Sənətçilərin münaqişəsinə səbəb Flora Kərimovanın Elzanın geyiminə irad tutması olub. Xalq artisti həmkarını ötən gün dəfn edilən Əməkdar artist Aygün Bəylərin vida mərasiminə şlyapa ilə getməsini qınayıb.

O, Elza Seyidcahanın libasının hüzr mərasiminə uyğun olmadığını bildirib.

Əməkdar artistin reaksiyası isə sərt olub. Elza Seyidcahan Flora Kərimovaya onun geyiminə müdaxilə etməməyi tapşırıb. Bununla da ürəyi soyumayan müğənni əlindəki mikrafonu yerə çırparaq studiyanı tərk edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.