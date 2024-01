Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü ildəki gəlirləri 6 milyard 677 milyon manat olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu 2023-cü ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında DSMF sədri Himalay Məmişov deyib.

Bu, əvvəlki ilə nisbətən 948 milyon manat və ya 17 faiz çoxdur.

