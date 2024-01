Rusiya XİN nümayəndəsi Qafanda konsulluğun açılmasını müzakirə etdi

Qafanda Rusiya Baş konsulluğunun açılması məsələsi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmisi Sergey Çaşixin ilə mer Qevork Parsyan arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub.

Metbuat.az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tərəflər mədəni-humanitar və ticari-iqtisadi sahələrdə tərəfdaşlığı müzakirə ediblər.

Qeyd edilib ki, Rusiya şəhərləri ilə sıx əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

