UEFA Avropa Liqasının rəsmi feybuk səhifəsində paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər ki, Avropa futbol qurumu "Qarabağ"ın ötən mövsüm bu turnirin qrup mərhələsində Fransanın "Nant" komandasına 3:0 hesabı ilə qalib gəldiyi matçın qollarından birinin videosunu yayımlayıb.

Hazırda Macarıstan təmsilçisi "Ferentsvaroş"un formasını geyinən Kvabena Ovusunun hesabı açdığı epizod fərqləndirilib.

