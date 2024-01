Messi "Bavariya"ya keçir? - FOTO

"İnter Mayami" klubunun futbolçusu Lionel Messinin "Bavariyaya" keçə biləcəyi barədə iddialar yazılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb "Bavariya" klubunun Lionel Messini sosial mediada təqib etməyə başlamasıdır.

Qeyd edək ki, Messi hələ PSJ-də oynayarkən "Bavariya" rəsmiləri Messini transfer etməkdə maraqlı olduqlarını bildirmişdilər. Lakin Messi "İnter Mayami"yə transfer olmağı seçmişdi. "İnter Mayami"nin hazırda hələlik ABŞ çempionatında oynamaması Messinin icarə əsasında müvəqqəti başqa kluba keçəcəyi barədə iddiaların ortaya atılmasına səbəb olmuşdu.

