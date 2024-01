FHN qəza nəticəsində ətrafa dağılan yanacaqla bağlı məlumat yaydı

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) 112 - qaynar telefon xəttinə Samux-Gəncə avtomobil yolunun ikinci kilometrliyində - Samux rayonu ərazisində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi barədə məlumat daxil olub. FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Samux Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri dərhal çağırış üzrə cəlb olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Baş vermiş yol-nəqliyyat qəzası zamanı yanacaqdaşıyan avtomobilin aşması nəticəsində ətrafa dağılan yanacaq təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yuyularaq mümkün yanğın təhlükəsi aradan qaldırılıb.

