Tanınmış müğənninin səhhəti pisləşdi: “Gözüm açıldı...” – VİDEO

ATV kanalında yayımlanan “El canlı” verilişinin nöbəti qonağı müğənni Mürsəl Səfərov olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o. uzun müddət efirlərdən kənar qalmasının səbəbini açıqlayıb. İfaçı bildirib ki, son zamanlar istirahət etmədən çalışdığı üçün səhhətində problem yaranıb.

Mürsəl xəstə olduğu zamanda dostlarının onu maraqlanmadığından gileylənib:

“Elə insanlar var ki, özünə yaxın hiss edirsən. Dostları maraqlanmaq lazımdır. Mən heç kəsə qarşı belə olmamışam. Gözlədiyim adamlardan əksinə, gözləmədiyim şəxslər zəng etdi. Allahın məsləhətinə şükür. Yaxşı ki, xəstələndim, çox şeyi gördüm, gözüm açıldı. İndi Yaxşıyam”.



Ətraflı videoda:

