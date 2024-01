ABŞ Yaxın Şərq regionuna hələ ki əlavə hərbi birləşmələr göndərməyi planlaşdırmır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun mətbuat katibi Patrik Rayder bildirib. “ABŞ-nin regiona əlavə qüvvələr göndərməsi kontekstində elan edəcəyimiz yeni heç nə yoxdur”, - o deyib. Bununla belə, P.Rayder vurğulayıb ki, Pentaqon lazım gələrsə, dünyanın istənilən yerində ABŞ hərbi qüvvələrinin sayını artırmağa qadirdir.

