Anası Mbappenin son böyük müqaviləsindən DANIŞDI

Hücumçu Kilian Mbappenin anası və nümayəndəsi Fayza Lamari futbolçunun PSJ ilə son böyük müqaviləsi haqqında danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici KİV-lər hücumçunun 300 milyon avro imza bonusu, həmçinin mövsümə görə 100 milyon avro maaş aldığını yazıb.

“Burada heç bir günah və ya utanc şey yoxdur. 10 milyard avro ala bilsəydik, onu götürərdik, çünki sistem belə işləyir”, - Lamari vurğulayıb.

Fayza oğlunun işini necə apardığını da danışıb.

“Mən ona dedim ki, 30 faizdən aşağı heç nə etmirəm! Mən təqaüdə çıxacağam və hamının etdiklərini edəcəm: Maldiv adalarına tətilə gedin, amma sizin üçün işləməyəcəyəm! Əvvəlcə ona dedim ki, biz 50/50 işləyəcəyik, lakin biz bunu müzakirə etdik və 30 faizlə razılaşdıq”, - Mbappenin anası əlavə edib.

