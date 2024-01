Bəzi xarici və daxili qüvvələr Ermənistanla Azərbaycan arasında davamlı sülhün bərqərar olmasını istəmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

"Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm də bizim ölkələrimizdən kənarda sülhdə maraqlı olmayan qüvvələr var və olacaq", - deyə o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.