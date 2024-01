Ağstafa rayonu, Zəlimxan kənd orta məktəbinin direktoru Qalib Cəfərov vəfat edib.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün axşam saatlarında qəfildən dünyasını dəyişib.



Q.Cəfərov uzun illərdir direktor vəzifəsində çalışırdı.



Qeyd edək ki, Q.Cəfərov Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərovun yaxın qohumudur.

