Sumqayıt şəhərində güclü partlayış olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə şəhərin Metallurq qəsəbəsi ərazisindəki yataqxanada baş verib.

Qaz sızmasından yaranan partlayış nəticəsində bir ailənin 4 üzvü - Paşayev Ceyhun Eldar oğlu, həyat yoldaşı Pasayeva Vusalə Gündüz qızı, övladları, 2008-ci il təvəllüdlü Paşayeva Nəzakət Ceyhun qızı və 2013-cü il təvəllüdlü Paşayev Yusif Ceyhun oğlu ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Foto: Report

