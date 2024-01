"Xalq qəzeti"nin baş redaktoru, sabiq millət vəkili Əflatun Amaşovun ailəsinə ağır itki üz verib.

Ə.Amaşovun bacısı, şairə Gülabatın Məsimova Gürcüstanda - Borçalının Faxralı kəndində dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

