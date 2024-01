2024-cü ildə Azərbaycanda 51 beynəlxalq idman yarışının keçirilməsi planlaşdırılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

İlk yarış 7‐11 fevralda Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xarakterli badminton turniri olacaq. İlə dekabrda 15 və 17 yaşadək idmançılar arasında sərbəst və yunan‐Roma güləşi üzrə turnirlə yekun vurulacaq.

