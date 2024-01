Bu il şahmat üzrə "Vüqar Həşimov Memorialı" Şuşada keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Yubiley yarışı avqustun 27-31-də keçiriləcək.

