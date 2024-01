Xalq artisti Aygün Kazımovanın 1,4 milyonluq insataqram hesabı oğurlanıb. Sənətçinin səhifəsi oğurlanandan sonra bütün foto və videolar silinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin səhifəsində donuz balasının videosu paylaşılıb. İzləyicilər paylaşım edən şəxsi tənqid ediblər. Onlar səhifəni oğurlayan və paylaşımı edən şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb ediblər.

Qeyd edək ki, Aygün Kazımovanın sosial media hesabını qaytarmaq işlər görülür.

