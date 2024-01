"Ukrayna çətin vəziyyətə düşüb".

Metbuat.az bildirir ki, bunu ABŞ-nin dövlət katibi Antoni Blinken İsveçrədə keçirilən Davos İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı deyib. O, Rusiyanın müharibəni davam etdirmək üçün ciddi resurslarının olduğunu bildirib:

“Bu, şiddətli savaşdır. Rusiyanın, həqiqətən, ciddi imkanları var. 2023-cü ilin sonundan etibarən Kiyev çətin vəziyyətə düşüb”.

Xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə 2022-ci il fevralın 24-də başlayıb.

