Səlim Müslümova hökm oxundu

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə prokuror Səlim Müslümovun 13 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib.

Dövlət ittihamçısı onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci (şərti məhkum etmə) maddəsinin tətbiq olunmasını, 5 il sınaq müddəti verilməsini təqdirəlayiq bilib.

Daha sonra hakimlər müşavirəyə yollanıb. Müşavirədən sonra məhkəmə hökmü elan edib.

Hökmə əsasən, S.Müslümova ittiham edildiyi maddələrlə təqsirli bilinərək 11 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edib.

Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs olunub. Daha sonra onun səhhətində yaranan problemlərlə bağlı ev dustaqlığına buraxılıb.

O, rüşvət alma yolu ilə 13.296.355 manat, mənimsəmə yolu ilə 7.237.188 manat, israf edilmiş yolla 7.087.671 manat ziyan vurduğu üzə çıxıb. Səlim Müslümovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci (ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə), 311.3.2-ci və 311.3.3-cü maddələri (təkrar külli miqdarda rüşvət alma) ilə ittiham elan edilib.

Cinayət işi üzrə Maliyyə Nazirliyi zərərçəkmiş qismində tanınıb. Səbail rayon Məhkəməsinin 1 iyul 2022-ci il tarixli qərarına əsasən sabiq nazirə məxsus mənzil, qeyri yaşayış sahəsi və avtomobillərin üzərinə həbs qoyulub.

