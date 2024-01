44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş Vəliyev Əli vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yer alıb. Məlumata görə, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, "Xocavəndin azad olunmasına görə", "Qubadlının azad olunmasına görə", "Cəbrayılın azad olunmasına görə" və "Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.

