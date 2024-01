İordaniyadan Suriyaya hava hücumu təşkil edildiyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumun narkotik tacirlərinə qarşı olduğu bildirilib. Məlumata görə, hücum zamanı 9 mülki vətəndaş həlak olub. Hücumun detalları barədə əlavə məlumat verilməyib.

