Rusiya hərbi bazasının Ermənistandan çıxarılması məsələsi gündəmdə deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırkin deyib.

“Belə siqnallardan xəbərim yoxdur. Mən Ermənistan tərəfinin verdiyi rəsmi bəyanatları rəhbər tuturam. Xüsusən də bazanın çıxarılması gündəmdə deyil. Yəni Rusiya tərəfindən də belə siqnallar olmayıb”, - o qeyd edib.

