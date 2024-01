Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Uqandada Qoşulmama Hərəkatının Dövlət və Hökumət Başçılarının 19-cu Zirvə Görüşündə çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, sədrlik Uqandaya təhvil verilib.

