“Barselona”ya getmək istəyən Mourinyo bu klubla razılığa gəldi

Joze Mourinyo Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Şabab” klubu ilə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub rəsmiləri Mourinyo ilə razılıq əldə edildiyini açıqlayıblar. Məlumata görə, portuqaliyalı mütəxəssis “Əl-Şabab” klubu ilə şifahi anlaşma əldə edib.

Qeyd edək ki, “Əl-Şabab” Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 19 turdan sonra 21 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

Joze Mourinyo “Roma”dan istefaya göndərilib. Mourinyonun agenti Jorge Mendesin təcrübəli mütəxəssisi “Barselona”ya təklif etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

