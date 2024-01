“Turan Tovuz” heyətinə 2 yeni futbolçu cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Neftçi”nin gənc oyunçuları İsmayıl Zülfüqarlı və Fərid Yusifli mövsümün ikinci yarısını Tovuz təmsilçisində keçirəcək. Hər iki futbolçu yaya qədər icarəyə götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.