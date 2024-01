"​Unibank"da onlayn biznes hesabı açmağın hansı üstünlükləri var?

Yeni ildə biznesinizdə ilk yeniliyi “Unibank”da onlayn hesab açmaqla edin. Üstəlik UBank Biznes mobil əlavəsinə daxil olaraq pulsuz biznes kart sifariş edə (business.ubank.az) bilərsiniz.

Onlayn hesab açmaq üçün bank filialına gəlməyə və şəhadətnamə-dublikatları təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki “Unibank”da biznes hesabını istənilən yerdən onlayn və dublikat tələbi olmadan, açmaq mümkündür. Biznes sahibləri hesab açmazdan əvvəl şəhadətnamə-dublikatları sifariş etmir və dublikatın banka çatması üçün gözləmirlər. Fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər cəmi 3 dəqiqəyə saytdan (https://hesab.unibank.az/login) onlayn hesab aça bilirlər. Sahibkar sadəcə sayta daxil olub razılıq ərizəsini imzalayır və hesab açmaq üçün müştərinin təqdim etməli olduğu bütün sənədləri onun əvəzinə bank bazadan sorğulayıb əldə edir. Prodesur bank tərəfindən yekunlaşdırdıqdan sonra, hesablar dərhal və avtomatik olaraq açılır.



Onlayn hesab açılışı biznes sahibinə bir çox üstünlüklər verir:

“Unibank”ın digər biznes məhsul və xidmətlərindən filiallarda istifadə etmək istəsəniz, həftəiçi saat 09.00-dan 17.00-dək “Qara Qarayev”, 16 saylı, “Dərnəgül”, “Yasamal”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Əhmədli”, “Əcəmi”, “Sədərək” filialları və “Unibank- biznes mərkəzi”, eləcə də “Unibank”ın bölgə filialları xidmətinizdədir. Bankın biznes məhsul və xidmətləri haqqında ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan və bankın saytından ( https://www.unibank.az/az/corporate/index ) əldə etmək olar.

Unibank- Sənin Bankın!

