Nazirlər Kabineti “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyulı 2011-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Mərkəzi Seçki Komissiyasının xidməti avtomobillərinin sayı 19-dan 22-yə çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.