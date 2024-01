Pakistan İranla qarşılıqlı etimad əsasında əməkdaşlığa hazır olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın müvəqqəti hökumətinin xarici işlər naziri Cəlil Abbas Cilani İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahianla telefon danışığında bildirib.

“Pakistan və İran arasında sıx qardaşlıq əlaqələrini vurğulayan xarici işlər naziri İslamabadın Tehranla qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq ruhu əsasında işləmək arzusunu ifadə edib”, - Pakistan XİN-in bəyanatında deyilir.

