Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan HƏMAS Siyasi Bürosunun sədri İsmayıl Haniyəni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda “TRT Haber” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüşdə Qəzzada tezliklə atəşkəsin yaradılması, humanitar yardımların artırılması, girovların azad edilməsi və daimi sülh üçün iki dövlətli həll kimi məsələlər müzakirə edilib.

