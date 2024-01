Doğranmış çörəyin bu ziyanları var imiş

Artıq dilimlənmiş çörəyi alıb-almamaq sualı əhəmiyyətsiz görünə bilər, çünki dilimləmə rahatlığı porsiya ölçüsünü və hətta bərabər parçaları təmin edir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ailə həkimi Lyudmila Serdyuk bu məsələyə tibbi nöqteyi-nəzərdən yanaşır və hesab edir ki, sənaye üsulu ilə kəsilmiş çörəkdən imtina etməyin öz üstünlükləri var.

Həkim vurğulayır ki, dilimlənmiş çörəyin iki mənfi cəhəti var: plastik qablaşdırma və kif sporlarının yayılması üçün artan səth sahəsi. Məhsulun keyfiyyəti baxımından dilimlənməmiş çörəyin seçimi daha əlverişlidir.

Bundan əlavə, dilimlənmiş çörək kimyəvi maddələrin istifadəsini əhatə edə bilən son istifadə müddətini uzatmaq üçün kimyəvi emaldan keçir. Bu komponentlər kəsilmiş dilimlərin yeyilməsi ilə insan orqanizminə daxil ola bilər.

Dilimləmə zamanı bıçaqların emal etdiyi yağın keyfiyyətinin həmişə yüksək olmadığını nəzərə almaq da vacibdir. Nəticədə istehlakçılar özlərini kimyəvi maddələrə məruz qoya bilərlər.

