"Səbail" klubu heyətini daha bir futbolçu ilə gücləndirib.

Klubdan verilən məlumata görə, paytaxt təmsilçisi keniyalı hücumçu Ayub Masika ilə 1,5 illik müqavilə imzalayıb.

Ayub Masika son olaraq Çinin "Nanjinq Siti" klubunda çıxış edib.

"Dənizçilər" daha əvvəl yarımmüdafiçi Madi Quetanı transfer edib.

