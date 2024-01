Fevralda iki bürcü çətin günlər gözləyir

Fevral ayında Bürc dairəsinin iki nümayəndəsi karyeraları ilə bağlı bütün məsələlərdə son dərəcə diqqətli olmalıdır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların sözlərinə görə, Qız bürcü altında doğulan insanlar çətin vəziyyətlə üzləşməli olacaqlar. Çox güman ki, kollektivdə konflikt yaranacaq, nəticədə rəhbərliyə qarşı çıxmaq qərarına gələn bəzi işçilər onların tərəfini tutmağa razı olacaqlar.

Bürcün nümayəndələri çətin seçim etməli olacaqlar - həmkarlarını dəstəkləmək və ya yenə də rəhbərlərinə sadiq qalmaq. Astroloqların fikrincə, qərar qəbul edərkən intuisiyanıza riayət etmək vacibdir. Səhv seçim gələcək karyera inkişafınıza mənfi təsir göstərə bilər.

Fevral ayında Oxatanlar emosiyalarını cilovlamalıdırlar: bir anlıq inciklik və ya anlaşılmazlıq səbəbindən impulslara təslim olmaq və istefa məktubu yazmaq riski var. Astroloqlar xatırladır ki, belə qərarlar soyuqqanlılıqla qəbul edilməlidir.

Əvvəlcə sakitləşməlisiniz - və fikir ayrılıqlarının həqiqətən kritik olub olmadığını başa düşməlisiniz. Əgər işlərin ciddi olduğu ortaya çıxarsa, əmək bazarını öyrənməyə dəyər: belə çıxa bilər ki, hazırda işdən çıxarılmağınız sizi uzun müddət işsiz və pulsuz qoyacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.