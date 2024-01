Ermənistan tərəfindən ayrı-seçkilik olmadan yerləşdirilmiş minalar günahsız dinc əhali üçün təhlükə yaratmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşləri Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

Paylaşımda qeyd edilir ki, daha bir mülki şəxs minaya düşüb, 2020-ci ildən bəri ölənlərin sayı 342 nəfərə çatıb:

“Mina xəritələri ilə bağlı dəqiq məlumat almaq üçün Ermənistana təzyiq edilməlidir”.

