Yeni həkim-mütəxəssislərin iş yerlərinə göndərilməsi qrafiki açıqlandı

Səhiyyə Nazirliyi 2023-cü ildə aparılan sonuncu yekun attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçərək, rezidentura təhsilini bitirən həkim-mütəxəssislərin iş yerlərinə göndərilməsi cədvəl açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Müraciət edənlər şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməlidirlər.

