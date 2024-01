Şirvan şəhərində partlayış olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan şəhərindəki “Araz” zavodunda baş verib . Hadisə nəticəsində yaralıların olduğu bildirilir. Yaralılar Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb edilib.

Metbuat.az

