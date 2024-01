Nazirliyin zavodundakı partlayışda xəsarət alanların ADLARI

Şirvan şəhərində zavodda baş verən partlayış nəticəsində xəsarət alan 3 nəfərin şəxsiyyəti məlum olub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, xəsarət alan şəxslər Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Hadisə nəticəsində 1992-ci il təvəllüdlü Elçin Babayev “sol əlin kəsilmiş yarası”, 2001-ci il təvəllüdlü İsmayıl Muradov “alın kəsiyinin çapıq yarası”, 1999-cu il təvəllüdlü Məhəmməd İmanov isə “qulaqda küy” diaqnozu ilə xəstəxanaya qəbul ediliblər. Yaralıların vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

Xatırladaq ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan şəhərindəki “Araz” zavodunda qəfil partlayış olub.

Samir Əli / Metbuat.az

