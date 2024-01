Daşkəsəndə 19 yaşlı Aişə Abdullayeva adlı cehiz olaraq qoyun gətirmədiyinə görə döyülüb.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İctimai televiziyada süjet yayımlanıb. Gəlin getdiyi evdə qaynatası və qaynanası tərəfindən şiddətə məruz qalan gənc qız yaxınları tərəfindən dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona kəllə-beyin tramvası diaqnozu qoyulub.

Daha ətraflı video-materialda:

