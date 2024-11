​"WhatsApp"da bu da mümkün oldu - FOTO

"WhatsApp" istifadəçilərinə stiker paketlərini birbaşa tətbiqdən yaratmaq və paylaşmaq funksiyasını təqdim edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya istifadəçilərin stiker kolleksiyalarını asanlıqla göndərmələrinə imkan verəcək. Beləliklə artıq tək-tək stiker göndərmək əvəzinə, tam stiker paketləri göndərmək mümkün olacaq.

"WABetaInfo"da yer alan məlumata görə, "WhatsApp" bu xüsusiyyəti daha geniş istifadəçilərə təqdim etmək niyyətində olduğunu X platformasında da elan edib. Yeni xüsusiyyəti sınamaq üçün istifadəçilər stiker seçici ekranını açaraq hər bir stiker paketinin yanında yeni bir üç nöqtə menyusunun olduğunu görəcəklər. Bu menyu istifadəçilərə stiker paketini cari söhbətə paylaşmaq və şəxsi kolleksiyasından çıxarmaq imkanı verir. "WhatsApp" tərəfindən yaradılan ilk tərəf stiker paketləri üçün "paylaş" seçimi, paket birbaşa göndərmək yerinə stiker paketinin linkini yaradır. Bu, daha səmərəli bir yol təqdim edir, çünki alıcı sadəcə linkə toxunaraq, paketə rəsmi sticker mağazasından daxil ola və endirə bilər.

Digər tərəfdən, üçüncü tərəf sticker paketləri birbaşa əlaqələr və qrup söhbətlərində paylaşıla bilər. Bu, istifadəçilərə WhatsApp-ın təklif etdiyi sticker-lardan fərqli, özəl və ya fərdiləşdirilmiş sticker-ləri paylaşmaq üçün daha çox çeviklik verir. Lakin, bəzi beta istifadəçiləri üçüncü tərəf sticker paketlərini paylaşarkən səhv mesajları aldıqlarını bildirmişlər. Bu, xüsusiyyətin hələ tam inkişaf etmədiyini və yaxın gələcəkdə WhatsApp-ın bu məsələləri həll edəcəyini göstərir.

Stiker paketlərini birbaşa paylaşmaq imkanı istifadəçilərə böyük kolleksiyaları vaxt itirmədən, bir dəfəyə göndərmək rahatlığı təqdim edir. Bu xüsusiyyət dostlar və ailə üzvləri arasında yaradıcılıq dolu stiker kolleksiyalarının daha asanlıqla mübadilə edilməsini təmin edir.

Bu xüsusiyyət hazırda WhatsApp Beta üçün Android 2.24.25.2 yeniləməsini yükləyən bəzi istifadəçilər üçün əlçatandır. Növbəti həftələrdə isə daha geniş auditoriyaya təqdim ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.