"Atletiko" asan, "Milan" çətin qələbə qazandı - Çempionlar Liqası

UEFA Çempionlar Liqasında 5-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sparta" - "Atletiko Madrid" görüşü artıq yekunlaşıb. Praqada keçirilən matçda "Atletiko Madrid" rəqibinin qapısından 6 cavabsız top keçirib. Digər matçda isə "Slovan Bratislava" "Milan"ı qəbul edib. Bu oyunda qapılara 5 top vurulub. İtaliya klubu səfərdən 3-2 heablı qələbə ilə qayıdıb.

Qeyd edək ki, 5 turdan sonra "Atletiko Madrid" turnir cədvəlində 9 xalla 9-cu yeri tutur. "Sparta" isə 4 xalla 28-cidir. "Slovan Bratislava" 0 xalla sonuncu yerdə, "Milan" isə 9 xalla 13-cü yerdə qərarlaşıb. Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində 36 klub çıxış edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.