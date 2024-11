"AZ Alkmaar" klubu UEFA Avropa Liqasının V turu çərçivəsində "Qalatasaray"la keçiriləcək görüşlə bağlı rəqib komandanın azarkeşləri üçün şərt qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun açıqlamasına görə, nəzərdə tutulan tribunadan başqa yerlərə bilet alan azarkeşlər stadiona buraxmayacaq.

Buna səbəb olaraq azarkeşlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi göstərilir.

