"Fənərbağça" yeni transferə hazırlaşır - Kriştiano detalı

Səudiyyə Ərəbistanı Liqasının "Əl Nassr" klubu Kriştiano Ronaldo sonrası üçün planlarını həyata keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hücumçu mövqeyi üçün "Fənərbağça"nın İspaniyanın "Sevilla" klubundan 19.5 milyon avroya transfer etdiyi mərakeşli hücumçusu Yussef En-Nesyriyə rekord təklif edəcəyi iddia olunur.

Süper Liqada son dövrlərdə qələbə seriyası qazanaraq zirvə yarışını davam etdirən "Fənərbağça" yanvar ayı transfer dövründə iki mövqeni gücləndirməyi planlaşdırır.

Belə ki, Türkiyə klubu Jayden Oosterwolde-nin mövsümü başa vurması ilə sol cinah müdafiəçisi mövqeyinə, orta sahəyə isə qolçu futbolçu transfer etməsi gözlənilənilir.

Bundan əlavə, Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Nassr" klubunun futbolçusu Anderson Taliska ilə danışıqların davam edir, transfer üçün mühüm irəliləyişin əldə edildiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.