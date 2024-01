Aktrisa və aparıcı Səhər Əkbər ailə qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az bildirir ki, Xəzər Tv-nin aparıcısı bununla bağlı görüntüləri özünün sosial media hesabında paylaşıb. O, Həmid adlı bəylə münasibətlərini rəsmiləşdirəcək.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

