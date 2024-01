"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov və komandanın fiziki hazırlıq üzrə məqşçisi Çudomir Çokarov Almaniyaya yollanıb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, onlar "Araz-Naxçıvan"la matçdan dərhal sonra Almaniyaya üz tutub.

Qurbanovla Çokarov 3 gün "Bayer"in (Leverkuzen) məşqində iştirak edəcəklər.

Ağdam klubunun baş məşqçisi Xabi Alonso ilə fikir mübadiləsi aparacaq, məşq prosesində tətbiq etdiyi yeniliklərlə tanış olacaq.

Onların gələcəkdə yenidən görüşləri nəzərdə tutulub.

