Azərbaycan atleti Amir İsmailov U-18 oğlanlar arasında ölkə rekorduna imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, buna 2007-2008-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında Bakı şəhər qış birinciliyində nail olub.

Amir İsmailov 60 metr məsafəyə sədlərlə qaçışda 8.47 saniyə nəticə göstərərək, Azərbaycan rekordunu yeniləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.