Xalq artisti Aygün Kazımovanın bir neçə gün öncə oğurlanan rəsmi instaqram hesabı geri qaytarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq sözügedən səhifədə sənətçinin paylaşımları yer alır.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanan 1,4 milyon izləyicisi olan səhifənin geri verilməsi üçün ifaçıdan 10 min avro tələb edilmişdi. Aygün Kazımovanın instaqram hesabını hansı formada geri qaytardığı bəlli deyil.

